事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）全球記者會

中研院院長廖俊智主持台北現場記者會，螢幕上則為首度拍到的黑洞畫面。（陳信翰攝）

事件視界望遠鏡（ＥＨＴ）計畫與中央研究院、科技部共同舉辦全球同步記者會，發表全球首張黑洞照片。台北現場吸引許多媒體到場關心。（陳信翰攝）

事件視界望遠鏡（ＥＨＴ）計畫與中央研究院、科技部共同舉辦全球同步記者會，發表全球首張黑洞照片。包括台北在內共6座國際城市（比利時布魯塞爾、智利聖地牙哥、中國上海、台灣台北、日本東京和美國華府）同步直播發布。中研院院長廖俊智（中）主持台北現場記者會，螢幕上則為首度拍到的黑洞畫面。（陳信翰攝）

在光與熱的深處，見證宇宙最純粹的黑暗！從未曝光的黑洞照片，在天文物理界跨國團隊接力合作下，今晚9點全球6城市同步發表，由於中研院也參與此項研究計畫的重要成員，台北也能目睹此偉大的一刻。全球首張黑洞照片正式曝光，中研院直播吸引超過7萬人收看。

今晚9時05分中研院公布「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫的重大發現，並在台北等全球6個地點同步舉辦記者會。全球6個城市同步發表會主持人，包括中研院院長廖俊智、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas（布魯塞爾）、美國國家科學基金會主任France A. Córdova（華盛頓特區）、與歐南天文台台長與ALMA天文台台長Sean Dougherty 。

中研院院長廖俊智在台北場記者會上表示，全球8個參與此計畫的觀測站中，中研院天文所參與3個觀測站，負責其中4個望遠鏡的建設與運轉，此證明台灣在此重大科學研究占有一席之地。廖俊智說，史上第一張超大質量黑洞影像的曝光，「這是一個空前的紀錄」。

中研院指出，「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫於2017年正式成立，是由夏威夷的次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，旨在擷取第一張黑洞剪影的圖像。

中研院提到，從去年起以格陵蘭望遠鏡加入這項研究計畫，格陵蘭望遠鏡計畫執行負責人陳明堂曾表示，格陵蘭望遠鏡是由中研院天文所團隊主導改裝望遠鏡以適應酷寒環境，並與哈佛大學「哈佛-史密松天文物理中心」將望遠鏡搬遷到格陵蘭完成架設。

黑洞（black hole）是天文物理史上最引人注目的題材之一，它到底是如何形成的？根據廣義相對論的推論，是指宇宙間存在的一種天體和星體，由超大質量的恆星在核聚變反應的燃料耗盡後，發生引力坍縮而成。黑洞的存在得到多數學者認同，但世界上還沒有人真正看過黑洞的真實樣貌，此前看到的只有黑洞模擬圖，而非科學觀測所得。

(中時電子報)