蘇鈺婷、陳育青聯合執導的紀錄片《祝我好好運》，探討女人生育自主的過程，推行不用進醫院、在家自主生產的方式，蘇鈺婷表示在找到願意合作拍攝的家庭前，被拒絕了10幾次，「產婦要生產就很害怕了，還要面對攝影機，壓力不小。」全片密集拍攝2年，前前後後共拍5年，紀錄一個家庭生產了3個小孩，她笑說：「這沒有NG的可能，一次就要等1年。」

兩位導演抱持相同的觀念是：「好的生產經驗，對一個女人很給力。」像男生聊當兵都在比勇，女生聊生產卻都在比慘，希望透過自主生育的方式，讓大家提到生小孩時，可以都是美好回憶。

10日電影舉行試片，被拍攝的家庭也到場觀看，其中現年8歲的女兒是第一次看片，因媽媽選擇生育自主，所以親眼看著母親生產，看完試片後她分享，「以後想生6個，都在家裡生。」她對目睹母親生產的過程覺得自然，反而覺得進醫院產房有種看醫生可怕的感覺，且家裡的故事被拍成紀錄片也很開心，「我以為我們很普通家庭，沒想到我們可以進電影院。」

(中時 )