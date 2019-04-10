因辦理「龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程」，自來水公司預計於4月15日8時起至當日19時止，停水11小時進行施工，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約4萬6000戶。

停水區域包括龍潭區及大溪區全區，平鎮區部分包括：金陵路5至7段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路1段、太平東（西）路、快速路段、快速路2段125巷、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路（239、573、659、679巷）、新安里、東勢里、龍南路（654、666巷）、建安里、福林里、平等路（平東路至東光路）。八德區包括：瑞德里全部、八德區中山一路、八德區中山路292巷至八德區中山路330巷。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢www.water.gov.tw。

(中時 )