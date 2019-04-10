「運動i台灣 竹市i運動」由教育部和新竹市政府共同投入1404萬經費舉辦59項各類體育活動，邀請各年齡、族群市民共同運動，只要揪團人數達20人以上，並有合適場地，將有「巡迴運動指導團」免費將師資送上，提供有氧類運動，「用運動愛上新竹市」。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，，「運動i台灣」為教育部6年期計畫，涵蓋了國民體育日、銀髮族樂活運動、推廣女性參與運動、水域樂活運動、單車樂活運動、身心障礙者樂活運動、推動體育運動志工、巡迴運動指導團及運動熱區等9大面向，邀請不同領域市民共同運動。

為了使運動更加普及，今年推出只要民眾揪團人數達20人、有合適場地，就有「巡迴運動指導團」將師資送上，提供紓壓有氧、阻力有氧等運動。而運動熱區的「跑質、跑量、跑健康」還有為跑友打造專屬設計的跑步課程。

民眾只要搜尋「新竹市政府國民運動資訊網」或「i運動資訊平台」網站，今年度各項活動將名列在上，其中以青草湖為據點的SUP立式划槳，是「運動i臺灣」系列活動最受歡迎的項目之一，幾乎開放報名就額滿。

長期參與「運動i臺灣」的新竹市智障福利協進會專員陳俊光表示，身心障礙者平常不易運動，不過在「運動i臺灣」身心障礙者系列活動中，藉由各相關社團規劃，可以符合身障者的需求，例如滾球、踢踏舞、單車、網球、籃球運動營及游泳樂活營等，達到運動平權。

(中時 )