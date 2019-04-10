全台首創結合電音、嘻哈、扯鈴、B-BOX的音樂派對「LIKE A PRO 派對實驗寺」將在5月4日於西門河岸留言舉行，派對主打歌〈看 PRO!〉由饒舌歌手Tipsy作詞，DJ DinPei作曲，並找來YouTube點擊破億人氣歌手蔡佩軒合唱，身為製作人的DinPei，在蔡佩軒經歷了多次重錄音的困境下，為了鼓勵她，和Tipsy連哄帶騙的說：「我們唱最後一次。」只要講到這句關鍵詞，蔡佩軒的表現就會特別好。

發現奇招的兩人就靠著這句話幫助蔡佩軒完成了電音嘻哈初體驗，而終於挑戰成功的蔡佩軒興奮地開心歡呼，更笑說：「嘴巴好痠喔，終於成功了，可以去吃飯了！剛剛肚子超餓，但怕吃太多唱不出來。」可愛又敬業。

蔡佩軒一改昔日抒情風路線，在〈看 PRO!〉首次挑戰電音嘻哈曲風，被要求一秒唱八字，為了達成這超高難度的挑戰，蔡佩軒在錄音室裡錄製50個Take才完成，更歷經多次私下練習，才把自己一貫抒情歌的唱法修掉。

(中時 )