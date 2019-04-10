台中市警局第四分局黎明派出所，9日接到李姓婦人報案，指出其先生55歲林姓男子，有眼睛疾病及高血壓等心血管疾病，心情低落，曾說過想不開等，上午去醫院複診後一直都沒回家，警方調閱監視錄影器，發現林男最後身影是上自家大樓樓頂，經上樓查看林男已墜落該社區院子偏僻處，死亡多時，家屬對死者死亡無意見，全案報請台中地檢署相驗。

台中市警第四分局調查，林男久受眼睛疾病及高血壓等心血管疾病之苦，家人指出林男曾說過想去死的念頭，9日去林新醫院複診時，林妻曾打電話給他，要他回家吃中飯，林男當時回覆說好，但至中午林男仍未返家，曾到處尋找仍然，不見林男蹤影。

林妻擔心其安危，在下午4點至第四分局黎明所報案請求緊急協尋，警方調閱其大樓監視器，發現林男在該日中午回到大樓，搭乘電梯直上該大樓頂15樓，於是上樓查看，發現林男已墜樓至大樓1樓後方花園，經鑑識人員及消防隊到場查看死者大體已呈現僵硬狀態，估已死亡多時。

全案10日報請台中地檢署相驗，家屬雖哀痛，但對死者死亡無意見。

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