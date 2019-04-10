蔡卓妍(右)在片場對吳慷仁照顧有加。(華映提供)

香港女星蔡卓妍（阿Sa）及台灣演員吳慷仁共同演出《非分熟女》，是部探討女性身體自主的電影，從籌備以來就備受矚目，10日首支預告發布，見到阿Sa大膽背部全裸入鏡，在浴室中淋一身濕自慰，大膽畫面立刻引爆話題，但她從容以對：「接拍時就知道要拍什麼的，沒有想那麼多就演了。」

阿Sa在拿到劇本後，欣然演出這場出浴戲，她說：「接拍時就明白角色在性上面有些障礙。」至於背部全裸的演出，可說是出道以來最大尺度，她解釋：「其實很安全的，我前方是沒有鏡頭在拍的，而且當天我們試了好幾個角度，效果都很讓人震撼。」

電影強調女人也可以有「非分之想」，是 阿Sa以《雛妓》成功拋開偶像包袱後，又一自我突破的大膽作品，如此強烈的議題受到國際影壇矚目，電影已經接連入選歐洲的荷蘭亞洲電影節閉幕電影、大阪亞洲電影節的競賽單元及新加坡華語電影節，她也以此片再度入圍香港金像獎最佳女主角。

首次「外銷」香港的吳慷仁表示，在現場阿Sa、導演曾翠珊及所有工作人員都對他照顧有加，讓他覺得很放鬆很像在度假，片中他全程都以廣東話演出，「我在台灣時就特別找到香港人來上課，一到香港就打開電視聽廣東話，演出時我儘量都說廣東話，偶而才即興加點國語。」電影5月24日在台上映。

(中時 )