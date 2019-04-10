住在台中市的民眾要注意了！因鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，台水第四區處必須緊急搶修，將從12日晚間10點鐘開始、停水到13日晚間9點鐘，總計停水時間達23小時，受影響範圍約有神岡、豐原、西屯等區約11萬3千戶居民。

水公司指出，停水範圍包括神岡區溪洲、神洲、社口、社南、岸裡、三角、山皮里、北庄里及神岡、庄前、庄後、豐洲里，潭子區大富里、豐原區東湳、西湳里，大雅區大雅、上楓及大楓、雅楓、員林、橫山、三和、西寶、二和、上雅、文雅、四德、秀山、六寶、忠義里。

此外，西屯區協和、福恩、福中、福和、福安、福雅、福林、福聯、福瑞、永安、林厝、龍潭、潮洋、廣福、港尾、西墩及台灣大道以南、惠中路以西部分的惠來里，南屯區春社、文山、寶山、春安、黎明、三義、三和與新生里，烏日區學田、三和、榮泉里，沙鹿區三鹿、埔子、六路、晉江、福興、南勢、北勢、

犁分、竹林、鹿寮、洛泉、居仁、鹿峰、鹿寮里，龍井區龍泉里，梧棲區頂寮、下寮、中正、中和、文化、安仁、南簡、福德、大庄、大村、草湳里與大甲區日南地區都在停水範圍內。

水公司表示，另包括清水、沙鹿、梧棲與台中港區、龍井區部分地區將出現水壓降低情況，總共估算，停水戶數達7萬3千戶、水壓降低戶數約4萬戶，呼籲民眾儲水備用。

(中時 )