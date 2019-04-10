由莎莎、ANDY老爹、Budi主持的TVBS全新原創網路節目《不推怎麼行》，邀請到「學姊」黃瀞瑩，帶著2019必吃高顏值團購美食，一起到學姊的私房景點野餐。大夥在草原上大啖美食，莎莎好奇追問學姊：「妳以前都會跟男朋友來這邊約會喔？」學姊害羞避談：「不好說不好說！」

「國民學姊」黃瀞瑩和主持人Budi。（TVBS）

為了替廣大網友謀福利，Budi詢問學姊平時常出沒的地方，讓觀眾知道地點後可以跟學姊巧遇，學姊巧回：「其實在台北市的範圍內，應該都可以看到我！」大範圍地點讓人無法猜透。

「國民學姊」黃瀞瑩。（TVBS）

沒想到莎莎緊接爆料：「她都在市政府樓下餐廳吃50元便當！」莎莎還大膽提問：「妳老闆最近一次惹妳生氣是什麼事情？」學姊竟笑說：「他好像每天都在惹我生氣！」

難得見到「國民學姊」，Budi立馬化身粉絲搶著跟學姊自拍！但此舉整個惹怒莎莎，「食尚一姐」吃醋酸Budi：「我們錄節目也一陣子了，你從來沒有問我要不要一起自拍！」莎莎作勢要刪掉照片，讓Budi慌張奪回手機說：「不能刪！」

雖然每天工作行程滿檔，但擁有少女心的學姊，還是有很多想做之事，例如野餐與賞花。於是學姊帶大家到她的「私房景點」野餐，ANDY老爹和Budi，也準備了「2019必吃高顏值團購美食」，來搭配學姊及莎莎的高顏值！餐點包含小龍蝦、爆漿珍奶小籠包、韓團最愛三明治等美食，莎莎直呼：「這種野餐太夢幻！」

「2019必吃高顏值團購美食」中，小龍蝦的美味讓學姐大為讚嘆，Budi貼心餵學姊吃蝦，還擔心手會不會被粉絲砍，莎莎卻突破盲點反問：「學姊有含住你的手指嗎？」嚇得Budi立刻撇清：「我沒有碰到喔！」身為北市副發言人，學姊的口才流利不在話下，連講美食口感也頭頭是道，讓Budi大為傾倒：「其實學姊很會主持耶！」莎莎調侃相對少話的ANDY老爹，說還是讓學姊加入主持群，跟ANDY老爹交換！

(中時 )