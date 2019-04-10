蔡英文總統日前要求國軍，必須在第一時間驅離越界挑釁的中共軍機，大陸國台辦今天反批綠營不要玩火，想都不要想。大陸委員會今天傍晚發出新聞稿，駁斥大陸侵犯台灣還頑固狡辯，我方將堅定捍衛國家主權與安全。

中共軍機上月底飛越海峽中線以東飛行，蔡英文總統4日在視導空軍第四戰術戰鬥聯隊時表示，面對共機挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。大陸國台辦發言人馬曉光10日回應，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，維護國家主權和領土完整是中國人民解放軍的神聖職責，民進黨當局領導人口出狂言，並警告蔡英文總統不要玩火，想都不要想。

陸委會表示，針對國台辦惡意批評蔡總統及我方政府堅定捍衛國家主權尊嚴、及第一時間強勢驅離共機越過海峽中線是玩火等無理說詞，北京當局在「習五條」後變本加厲對我政軍恫嚇，證實共產集權專制是破壞和平、升高區域衝突的禍根；美、日、歐盟等國際社會及台灣朝野各界均認為中共正在嚴重破壞台臺現狀。

陸委會痛斥，國台辦今日記者會顯露的狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯。

陸委會強調，北京當局沒有民主人權之文明治理概念，擔憂政權被推翻，不斷加大箝制人民自由。這樣的體制更利用經濟利誘、有系統地管控與扭曲訊息、及政治顛覆等手法，企圖操控台灣社會，此外更加肆無忌憚地採取對抗式的軍事行動，侵犯台灣空海域安全，嚴重破壞區域和平穩定。

陸委會認為，這是台灣及國際社會當前所面臨的艱鉅考驗，但我方政府及全民團結一致、有決心與信心，持續與理念相近國家併肩合作，將絕對斷絕中國共產黨任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。

(中時 )