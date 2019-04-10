一名職業軍人表示過不久就要面臨的是否續簽的問題，但他表示自己是「月光族，每個月的薪水差不多都是見底...」上網詢問網友的意見，不過網友看了卻語重心長的說，「看完你出來只能當街友，建議繼續簽下去好了」、「當兵當兵還能月光族，我勸你簽下去好了」、「沒有心做就退伍吧！不過在軍中如果是月光族，到外面可能變成卡債族」。

網友在《爆廢公社》表示，自己是一名職業軍人，再過不久要面臨的是否續簽的難題，但許多人都跟他說現在外面景氣不好，留在裡面是很好的選擇。但原po卻不解，出去的人永遠都比進來的多，如果軍中比外面好，為何招募志願役的成效如此低？原po表示，自己是個月光族，名下沒有房子、租個小套房有台小車，每個月34K的薪水但差不多都是見底，他表示退伍後想去考大客車，懇請網友給建議。

原po表示，自己現年24歲，是名陸軍上兵，「當初入伍就是想著利用軍中的資源來考取一些證照…但結局就是輪不到我」，他還貼出自己的帳戶存款餘額只有129元，因為大部分的錢都拿來玩樂。

(中時電子報)