日本唱跳團體AAA成員Nissy（西島隆弘），先前於日本特別選在2月4日發行了自己的首張精選輯《Nissy Entertainment 5th Anniversary BEST》，當中收錄新歌〈Addicted〉，特別到紐約、拉斯維加斯、洛杉磯、倫敦和巴黎5個城市拍攝MV，他身穿黑色系服裝遊走在都市街頭，營造出契合歌曲氛圍的流動速度感。

第一次發行個人精選的西島隆弘，日前首次以SOLO歌手身份登上日本指標性音樂節目MUSIC STATION演出，此消息一出也在網路上看到歌迷們充滿期待和興奮的留言，為慶祝發行出道5周年的首張精選輯，在東京澀谷的TSUTAYA以及HMV＆BOOKS店鋪同時有代表西島隆弘的吉祥物「Lippy」驚喜登場，此項企劃也造成話題吸引大批粉絲前往購買。

精選輯在日本發行後成績亮眼，除了獲得Billboard JAPAN下載專輯榜前10名之外，實體唱片銷售更獲得第一名，也即將於4月12日正式台壓發行，此次推出台壓版（2CD＋2DVD）的版本，CD包含1首新曲，共收錄29首歌曲；DVD共收錄21首MV，追溯5年來Nissy軌跡的紀實影像精華也收錄其中，產品內附中文翻譯歌詞，凡購買台壓版即贈日本進口Nissy RECORDS徽章乙個，數量有限送完為止。

(中時 )