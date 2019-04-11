網路遊戲「旅行青蛙」曾經在台灣掀起一股熱潮，幾乎人人每天談論自家蛙蛙的生活，而現實中，住在南屯區的「小浦」在臉書看到好友分享角蛙萌照，頓時心動，也開啟了他的養蛙人生，至今已養了4隻角蛙，他說，每天觀察蛙蛙的日常，就覺得超療癒。

提到與角蛙結緣的源起，小浦說，在網路看到影片連結，就覺得蛙蛙其實滿可愛，之後又有朋友分享飼養心得，便下定決心去買了角蛙回家，沒想到，越養越多，現在家中共有「逼逼」、「曦曦」及「一一」、「滴滴」4隻角蛙陪伴。

「別人有旅蛙，我有角蛙！」提到角蛙的生活特性，小浦有說不完的蛙經，他表示，角蛙喜歡吃昆蟲、蝸牛或小型魚類，但為了方便，在家中都以飼料餵食，有時牠們不張開嘴，就會用飼料去逗弄蛙蛙的嘴巴、手等部位，牠們就會張嘴吃，甚至還會以手去推飼料或夾子，模樣討喜可愛。

小浦強調，角蛙的尿液很臭，若不時常更換，可能導致牠們受到感染，因此每天都要換水，也會利用這段時間讓角蛙游泳運動，尤其要注意的是，角蛙食量不大、但不會自己控制食物攝取量，必須要隨時注意。

養青蛙真的很療癒！小浦說，只要空閒時間，就會在蛙窩旁觀察牠們，見到角蛙的眼睛變成全黑、靜靜地發呆，就覺得好可愛，整天心情都會變得很好了。

(中時 )