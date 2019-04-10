《淪落人》演員黃定謙（左起）、黃秋生、姬素孔尚治。(甲上提供)

黃秋生憑著電影《淪落人》片中胸部以下癱瘓的高難度演出，5度入圍香港金像獎「最佳男主角獎」，將與周潤發、郭富城、吳鎮宇和姜皓文角逐影帝，其中吳鎮宇還曾幽默表示自己私心看好黃獲獎，他說：「我感覺自己就會輸給他，輸給他那顆會演戲的頭。」去年奪下金像獎影后的毛舜筠也覺得黃贏面大。

而女主角姬素孔尚治更以素人之姿一舉入圍本屆香港金像獎「最佳新演員」及「最佳女主角」兩項大獎，在19天的拍攝期內她跟黃秋生也養成了默契，當黃坐上輪椅時，她彷彿就被角色上身了一樣，有時候不用對話，她都知道對方要喝水，連女星梁詠琪也被電影深深感動，讚賞《淪落人》故事感人至深，表示：「我很喜歡外傭和雇主之間的溫暖故事，更喜歡男女主角之間的微妙關係。」

《淪落人》9日在香港舉辦慈善首映會，監製陳果表示新銳導演陳小娟一鳴驚人，代表著香港電影新血正在崛起，頻頻獲獎讓他開心又激動，黃秋生也直言：「導演她是有夢的人，所以才拍了這部電影。」電影19日在台上映。

(中時 )