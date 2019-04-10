有關陸戰機越海峽中線，我空軍強勢驅離要怎麼做，國防部長嚴德發在立法院說，國防部已調整並律定突發狀況細則，但細節不能說，維護空防跟海峽安全的行動準則也有律定了；他說，從我12浬領空到海峽中線是攔截區，越接近本島，國軍因應作為越積極。

嚴德發表示，海峽中線是條假想線、敵我線也是默契線，早期由美國所協調，目的是為了維持台灣海峽和平的區域穩定所設；共軍若踰越中線，不只是單純航行及飛越自由，因為中國是敵方，不管是空中、海上，國軍都會有所因應。

大陸2架殲11戰機3月31日飛越海峽中線，空軍派2架IDF在空機，與4架F-16戰機緊急升空攔截，總統蔡英文隔日指示，對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間「強勢驅離」。然而，軍方要怎麼做強勢的驅離，引起高度關注。嚴德發答覆民進黨籍立委趙天麟質詢時，做上述說明。

嚴德發也強調，針對蔡總統指示的「強勢驅離」，國軍已針對突發狀況的細則做調整及律定，只要共軍「越接近本島，國軍作為就越積極」，但細節內容不便透露。

至於我向美採購F-16V戰機是否生變，嚴德發強調，目前進度一切正常，已向美方提出發價書需求信函，依照程序推定，2月遞交需求信函後，美國政府應於150天內告知國會是否同意，因此時間點就是7月。

(中時 )