週二晚，日本航空自衛隊的F-35墜海，美國海軍在週三派出P-8A海上巡邏機和飛彈驅逐艦，一同協助日本搜救行動。一方面是救援生死未卜的飛行員，另一方面也是為保護F-35的機密。

防衛部落格(defence-blog)報導，日本航自的F-35A昨天在青森縣三澤基地以東約85英里(136公里)的海上失去雷達訊息，之後發現一些疑似戰機的碎片。

駐日美軍得知以後，派出一架P-8A波賽頓式(Poseidon)反潛觀察機加入搜救，與日本航空自衛隊、海上自衛隊合力搜索可能海域。

報導稱，伯克級神盾驅逐艦史塔森號(DDG 63 ,USS Stethem)現在正駛向搜索區域。

美國第七艦隊是唯一母港設在海外的美國艦隊，主要防區是印度太平洋地區，長期與盟國和合作夥伴一起提供印太地區安全保障。作為美國海軍最大的前沿部隊，第7艦隊約有50~70艘艦艇以及140架飛機，約有2萬名水手。

F-35是現今最為先進的戰機，包括雷達、引擎、蒙皮材料都是最高級的，可以想像美國急於尋找機殘骸，避免機密落入敵對陣營手裡。比如1976年，美國海軍甘迺迪號航空母艦在英國斯卡帕灣巡弋，結果一架F-14戰機因故障而摔進海裡。F-14戰機有著極為先進的AN/AWG-9雷達與AIM-54鳯凰飛彈，若是落入蘇聯手裡將不堪設想，於是美國海軍動用一切資源打撈，甚至投入最高機密的NR-1核動力研究潛艇，最終花費了240萬美元，終於保住了關鍵技術機密。

不過造化弄人，幾年後蘇聯人仍然可能發現了F-14雄貓戰機與鳳凰飛彈的機密，1970年代，F-14售給伊朗，然而到了1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命並且與美國決裂，蘇聯趁機親近伊朗，付了一大筆錢近距離研究AIM-54飛彈和AN/AWG-9系統。一些軍評家認為，蘇聯的MiG-31的BRS-8B閃舞雷達系統與R-33長程飛彈的技術與F-14有關。

(中時電子報)