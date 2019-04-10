馮紹峰主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大）

由馮紹峰、趙麗穎夫妻檔領銜主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》明（11日）晚8點將在八大首播，儘管劇情曲折緊湊，趙麗穎仍不忘忙裡偷閒，在一場眾人齊聚認真上課的情節中，表面上她看似入戲專心學習，實則在畫同場戲的其他演員，女神小秀才藝，引起大家圍觀討論，趙麗穎開心自誇畫得不錯！老公馮紹峰談及此事時也讚美老婆：「我自己不會畫畫，覺得她畫得很好！」對妻子的愛意表露無遺。

馮紹峰接受八大電視訪問時表示，每飾演一個新的角色都是一次新的挑戰，這次他飾演年少頑劣，之後醒悟從軍獲得功名的「顧廷燁」，他表示：「顧廷燁不是一個完美的男主角，一上來就是比較有爭議的形象。」詮釋這個角色最困難的地方就是要去掌握他成長和改變的過程。

聽聞有觀眾反應，覺得他和「顧廷燁」這個角色很像時，馮紹峰則解釋：「一開始我和導演討論過，覺得自己和顧廷燁很不像，導演說，有幽默感的男人是很有男子氣概的，可能導演覺得我身上幽默的一面和顧廷燁比較像。」

馮紹峰表示，劇裡和父親對峙、與家裡決裂的戲，情緒波動比較大，讓他入戲最深，「對父親既叛逆，又渴望他的關愛，對於繼母等人則是識破真面目後的憎惡，都是哭戲，但是展現的情緒不一樣。」

而趙麗穎戲裡憑藉著聰穎智慧，從官宦家中最不受寵的庶女，在歷經家族紛爭，一路謹慎奮鬥後，成為侯門主母。

(中時 )