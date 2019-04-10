高雄春天藝術節第10屆了，除了持續開發、引介優質表演節目給觀眾，在2015年也啟動樂舞青春計畫，透過甄選方式，匯集一群熱愛音樂和舞蹈的青年學子，每年密集訓練，合力完成結合音樂、舞蹈、戲劇等元素的作品，今年將挑戰演出《台灣四季》和《亞特蘭提斯》兩部作品。

指導老師之一、編舞家張雅婷表示，「這是難得的機會，跳舞的孩子，能學習和樂團合作，學音樂的孩子，能理解演奏時的速度快慢，如何和舞者合作，這些都是寶貴的劇場經驗養成。」

樂舞青春計畫甄選條件為10歲到18歲，在音樂、舞蹈上有根基的青年學子，每次集訓時間為300小時以上，在規律且密集的排練過程，學子們可精進技藝，和同儕相互觀摩，並學會與人合作的技巧。本屆指導學員的專業師資，包括編舞家王國權、張雅婷，以及指揮家涂惠民等人。

張雅婷表示，和孩子們一起工作，經常可聽見他們可愛的想法，同時也要適時扮演嚴師角色，「從事表演藝術工作，首重態度，這點必須要從小養成，例如：有些孩子覺得只要比劃比劃，就已完成練舞，這時我必須讓他們明白，能登上舞台的練習，和私下跳著好玩的練習，有程度上的差別。」

此外，也有孩子因嚴格訓練而想放棄，張雅婷看出孩子只是一時疲累，便循循善誘鼓勵他，「我希望孩子能不忘初心，記得喜歡表演的自己，保持活力，這是很重要的事。」

這回演出作品，包括《台灣四季》和《亞特蘭提斯》兩部作品，其中《台灣四季》是日本作曲家早川正昭以韋瓦第經典作品《四季》為架構，加上12首台灣耳熟能詳的歌曲所編創而成，包括〈四季紅〉、〈蝶戀花〉、〈燒肉粽〉、〈月夜愁〉等，由王國權和張雅婷擔任編舞。《亞特蘭提斯》由義大利編舞家方浩宇（Francesco D’Astici）編舞，音樂採用柴可夫斯基的《小夜曲》。

張雅婷表示，她帶領孩子練舞時，邀請孩子們發揮想像力跳舞，「像是手部表現雨滴的動作、楓葉慢慢飄落的感覺，我請孩子們發揮想像力，帶著自己的想法，再透過肢體表現出來。」演出將於4月27日至28日，在高雄大東文化藝術中心演出。

(中時 )