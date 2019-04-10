樂舞青春計畫邁入第5屆，訓練過程不乏讓孩子們演奏難度頗高的曲目，2018年更是挑戰演出史特拉汶斯基的芭蕾舞劇《普欽奈拉》全本演出，今年又挑戰以全弦樂團編制，演奏柴可夫斯基《小夜曲》和《台灣四季》，曲目頗為吃重。

連年帶領樂團、為孩子安排曲目的涂惠民表示，不因孩子年紀小，就不給困難作品，「任何作品，都會在孩子身上留下深刻的印象，就算當下沒能百分百準確完成，仍是珍貴的經驗，成為生命的印記。」

涂惠民表示，「樂舞青春計畫的意義非凡，能讓孩子們有機會經驗音樂、舞蹈和劇場作品，這在台灣是難得的機會。」涂惠民回憶，他曾在15歲時到美國參與音樂營，每周密集訓練一套曲目，印象深刻，讓他理解從曲目中累積實力的重要性。

為此，樂舞青春計畫的學員，從2015年開始曾演過《動物狂歡節》、普羅高菲夫《彼得與狼》、柯普蘭《阿帕拉契之春》、卡巴列夫斯基《小丑》等作，今年的《台灣四季》，涂惠民表示，早川正昭的編曲手法純熟，將原本的西方音樂《四季》和台灣歌曲做了完美結合。

(中時 )