南投地檢署偵辦媒介外籍女子性交易的應召站，查扣的BMW大7加長型豪華房車，10日在司法大廈前廣場，進行偵查中扣案物品變價拍賣，由檢察官張鈞翔擔任拍賣官，最終以245萬元拍定點交。

南投地檢署檢察官黃慧倫，在去年9月間，指揮警方偵辦媒介泰國籍女子性交易的應召站，不法所得估計約400多萬元；為保全判決確定後，得以順利沒收犯罪所得，應召集團做為犯罪工具的31支Iphone手機、1台Ipad已先行拍賣完畢，承辦檢察官再就集團成員擁有的BMW大7系列豪華房車，向南投地方法院聲請扣押裁定獲准。

這部2016年出廠的汽車，新車要價500多萬元，行駛里程4萬8277公里，以268萬元起拍，但無人應買，減價至245萬元立即賣出，一錘定音！

檢方表示，為落實法務部加強偵查中查扣被告犯罪所得，及完全剝奪犯罪資產政策，將針對轄內刑事案件，於查扣後積極依法進行變價、拍賣，關於公開拍賣訊息，請民眾留意南投地檢署網站及臉書資訊。

(中時 )