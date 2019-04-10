阿布飾演神秘槍手是全片關鍵。（費思兔文化娛樂提供）

台灣首部「真名真姓」點名政治人物的權謀懸疑電影《幻術》，不只將總統大選、319槍擊案全拍進電影中，所有角色更是以「原名」現身，登場角色包含李登輝前總統、陳水扁前總統、呂秀蓮前副總統、宋楚瑜、連戰等政壇人物，甚至馬英九前總統及現任總統蔡英文也都將「原名」現身，話題十足。

雖是使用真實政治人物原名，但創作團隊仍是加入了原創虛擬的劇情元素，增添電影政治權謀鬥爭的戲劇張力，由阿布飾演的「神秘槍手」是一名虛構的角色，卻對319案的始末有至關重要的影響力，電影縱觀近代台灣政壇變遷，劇情從台灣早期複雜多變的政局，一路發展到2000年及2004年總統大選，並在電影最終高潮安排319事件所引發的選舉風暴，顛覆全民對台灣政壇的想像。

片中網羅多位資深影劇演員跨刀參演，飾演李前總統的為演技資歷近50年的硬底子實力派演員石峰，而飾演宋楚瑜的則是著名演員竇智孔，陳水扁前總統則由人稱「劇場鬼才」的陳家逵所飾演。

除此之外，演員張國棟、陳幼芳、王自強、謝瓊煖、傅傳傑、梁修治、方芳芳、田家達、劉爾金都將於電影中登場，以擬真還原的造型重現每個人都熟知的台灣政壇人物。電影5月3日在台上映。

(中時 )