因檢體檢測流程約需2天作業時間，檢測結果若為陰性時，縣府將要求立即解除管制，後續將密切與農委會洽商。（金門縣防疫所提供）

「防疫視同作戰」，金門縣防疫所採高規格作業。（金門縣防疫所提供）

楊鎮浯縣長強調，縣府團隊有絕對信心，不會讓防疫工作有任何破口。（李金生攝）

金門海岸近日接連發現海漂死豬，其中7日在金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現1頭重約120公斤的死豬，已經農委會家畜衛生試驗所在今（10）日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％。

另8日於金城鎮銅牆山灘岸也發現海漂豬屍，經檢測初判為非洲豬瘟病毒核酸陽性，但相關基因定序仍在檢驗中，最終檢驗報告明（11）日始能確定，縣府也將配合執行後續因應措施。

農委會為確保產業安全，已依動物傳染病防治條例規定，即日起禁止金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。但原先經農委會和中央畜產會查核通過的7家公司，包括良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖、金佳旺食品有限公司在今年4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

至今，海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共5例，其中金門縣3例、連江縣2例。金門縣防疫所7日接獲岸巡隊通報後，已在採樣送驗和消毒現場人員、車輛和器具後，將該頭死豬就地焚燒掩埋，也監控移動管制3公里內金湖鎮6家養豬場，均未發現異常現象。

目前，全縣豬隻產銷正常運作，並持續由金湖鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。縣防疫所今天下午派員針對3公里內6場養豬場採樣，每場採集20頭豬隻血樣，明天專人送達農委會畜衛所檢測。

因檢體檢測流程約需2天作業時間，檢測結果若為陰性時，縣府將要求立即解除管制，後續將密切與農委會洽商。

楊鎮浯縣長強調，金門至今並未發生本土疫情，同時也以最高規格的標準程序來處理漂流死豬，縣府團隊有絕對信心，不會讓防疫工作有任何破口。

楊鎮浯並表示，縣府採取多管齊下對策，一方面要求農委會在執行管理作為時，多考慮地區業者的生計，盡量提高作業效率和減少影響程度，同時也透過管道與對岸協商做好源頭防堵工作，避免防疫單位疲於奔命和衝擊地區產業。陸方對此也有具體回應，包括入、出境都有防疫犬把關，並加大豬場管理和疫情稽查力度。

(中時 )