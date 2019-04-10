20190404中天新聞 掃墓「汗蜂」誤闖眼內 女患者角膜潰爛險瞎

清明節不少民眾都會安排掃墓祭祖，但有傳孕婦不宜掃墓是真的嗎？命理老師廖美然日前就在談話性節目中透露曾有位高雄客戶向她求助，原因是他帶著懷孕近3個月的老婆去掃墓，未料掃完後老婆不僅精神異常，連肚子裡的小孩都沒了。

廖美然在《新聞挖挖哇》透露這位高雄客戶這3年來都很痛苦，因為一個清明節全家開開心心去掃墓，未料回來後全變了調。原本懷孕近3月的妻子，掃完墓就覺得肚子怪怪的、不舒服，半夜睡不安穩，還莫名地想要洗手，就如同強迫症般覺得自己手很髒。

後來這位在學校教書的妻子，連工作也不去了，整天就是把水龍頭打開，甚至還把自己泡在浴缸中，一直刷洗身體，最後不僅孩子流掉，還被精神科醫師診斷是強迫症，吃藥吃了2、3年都沒好轉。

最恐怖的是，這妻子時不時就會看到旁邊有個女生，兩人彼此會用「靈語」對話，全家人也被妻子搞得快瘋掉，考慮將她送精神病院。

廖美然表示丈夫後來帶妻子去廟裡，得知原因竟是「卡到陰」，才會又跑來向她求助，「你這老婆顯然是懷孕去掃墓，有沖犯到其他的亡靈，所以干擾她。」廖美然推測亡靈極可能是女性，且過世時無人收屍，或大體沒有清潔得很乾淨，所以女魂跟著妻子不僅影響到胎兒，還讓妻子覺得全身很髒，最終也建議這位無助丈夫向菩薩求助，看菩薩願不願意幫忙。

主持人鄭弘儀也不建議孕婦掃墓，他稱早期有很多人撿骨，不僅會挖洞，有時還會亂丟石頭，路面不平，孕婦很容易摔倒。

(中時電子報)