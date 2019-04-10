Selina任家萱近日與妹妹任容萱在大陸實境節目《女兒們的戀愛》中，大談姊弟戀。兩人大吃鮮肉張軒睿與施宇，Selina甚至逢人就問「你覺得我們適合嗎？」疑似陷入與小11歲張軒睿的愛中。

Selina任家萱合體妹妹任容萱與兩人的小男友一起四人約會。（圖／翻攝自微博）

在最新一集節目中，Selina與妹妹任容萱的「另一伴」合體，4人一起玩真心話大冒險，偏偏Selina卻抽到「最近一次心動是什麼時候？」，讓她傻眼直說：「怎麼運氣這麼好…」，一旁的張軒睿與Selina都瞬間臉紅不謀而合地嬌羞笑了，但女方卻遲遲說不出答案，張軒睿還貼心表示：「我要不要先去廁所呀？」充滿粉紅泡泡。

Selina看張軒睿的眼神充滿愛心。（圖／翻攝自微博）

Selina隨後說出：「就是一個人，他抱著一個小孩走在田埂路上，我覺得很...很很很可愛，就是一個會照顧人的人、會付出的人」，語畢便將視線轉向一旁的張軒睿，而他聽聞後也以咳嗽掩飾害羞回覆：「那個人....應該蠻帥的！」兩人互相拋球，Selina也回嗆：「那個人本來是蠻帥的，但他現在頭上有一圈花，我也不知道...」閃瞎眾人。

(中時電子報)