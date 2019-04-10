昨晚9日11時13分至今天10日上午7時10分，花東地區一連發生4起地震，因去年0206大地震至今才過1年多，如此頻繁地震，不少鄉親相當擔心，縣長徐榛蔚親自致電自來水公司和工業區，瞭解花蓮民生用水與石材狀況，得知一切安好，鬆了一口氣。

花東地區一連四起地震，其中2起芮氏規模5.0及4.7地震，震央在花蓮縣吉安鄉，儘管花蓮人碰多了，但仍心有餘悸，今天徐榛蔚連絡自來水公司，了解供水系統有無受損？也關心美崙工業區石材業界，台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫回應，未受到地震影響，一切安好。

徐榛蔚呼籲，近日地震頻傳，花蓮交通、水管、電力正常，花蓮一切平安，請民眾不需過度恐慌，她也提醒民眾，地震發生時，如果聞到瓦斯味道，千萬不要用火，應立刻打開門窗通風，以防點燃瓦斯導致爆炸，也要隨手關閉使用中的電源及火源，避免引發火災，同時，要密切注意餘震，多一分準備，少一分傷害。

(中時 )