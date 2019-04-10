新生代搖滾音樂創作人夏道倪推出最新單曲〈滿天星空〉，一改過去嘶吼狂野的風格，搖身一變成為「搖滾詩人」，以獨特慵懶唱腔詮釋這首帶有英倫搖滾樂風情歌，藉由簡單深刻的文字，唱出身處喧囂都市的人們，每天面臨工作生活壓力難免感到孤單活無助，但偶爾抬起頭仰望星空哼著自己熟悉的歌，猶如童年看星星那種無憂無慮的感覺，身心就能被療癒，煩惱陰霾自然一掃而空。

新歌以象徵光明及希望的「星星」為創作靈感，從小就愛看星星的他表示：「小時候只要放假，父母親就常帶著我往郊區跑，無論爬山、健行或是在海邊，每到晚上看到滿天星斗，總是感到特別心寬舒服，印象中有熟悉星座的長輩們還會說說有關各種星星的浪漫故事，從那時候就開始建立起喜歡在夜晚看星星的嗜好，也讓我覺得仰望滿天星空有充滿希望、給人美好遐想的感覺。」

〈滿天星空〉是夏道倪出道以來第一首抒情情歌創作，讓人好奇夏道倪是否最近交了新女友而改變創作方向？他笑說：「因為工作忙，已經有三年多沒交女友，目前還滿享受單身的狀態。我覺得可能繼續單身一段時間吧，因為已經習慣一個人的感覺，習慣孤獨。」歌詞中一句簡單又帶點浪漫的歌詞「只是我想要賴著你」透露出夏道倪的感情觀，他表示：「我會希望未來的另一半能相互依賴，一起面對生活的種種！」問夏道倪這首「滿天星空」想要送給誰？他說：「送給所有世界上的孤單的人吧，有著煩惱不順心的人，希望他們可以早日掃除一切陰霾，找到屬於他的那片星空！」

(中時 )