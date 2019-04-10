高雄市長韓國瑜訪美受訪。(圖/取自中天新聞)

高雄市長韓國瑜和夫人李佳芬，展開訪美行程，從桃園抵舊金山後，再轉往波士頓，總計飛行加轉機時間約20小時。終於在當地時間早上7點左右(台北時間晚上7點)抵達波士頓，對王丹的批評，韓國瑜表示，對於酸言酸語，他已習慣了，不酸言酸語就不是綠軍。韓國瑜霸氣回應，希望他們儘管來，不用客氣。另外，媒體告知國民黨主席吳敦義不選總統，韓國瑜立即表示不談這些事。

對哈佛大學閉門演講內容，韓國瑜透露表示，2018年高雄市長選舉，在一個完全不可能開出花朵的地方，結果開出了花；一個不可能贏的地方，結果贏了。為什麼會贏？為什麼會贏？這代表民心思變，台灣人民藉著這次選舉提升了層次；台灣人民對政治人物、政黨的要求將會不再一樣，喊喊「顧主權，愛台灣」口號，就可以混到政權，就可以吃香喝辣的時代已經不會再來了。

至於哈佛大學活動，韓國瑜表示，他完全尊重哈佛大學安排。韓國瑜這天行程是下飛機後，先與當地華僑共進早餐，接著回飯店休息，沒有其他安排，全力準備明天的哈佛大學閉門演講。

(中時電子報)