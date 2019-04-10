南投縣政府為協助失業民眾習得一技之長，委託社團法人中華多元技藝推廣協會承辦失業者職業訓練「坐月子服務員培訓班」，即日起受理報名至4月19日截止，訓練期間自5月1日到6月24日，地點在南投縣埔里鎮光華街115號。

南投縣政府社會及勞動處表示，課程包括生涯輔導、就業市場趨勢分析、個人素養及求職技巧、財務控制、顧客服務溝通與創業補導、產婦產後照護、新生兒照護、食品衛生與職場安全、顧客服務禮儀與應對技巧、創意包裝設計、通路行銷與經營管理、月嫂簽約技巧及網絡自我行銷實作、寶寶手語教學、寶寶副食品製作、產後修復按摩、標準食譜製作、月子餐主食料理烹調、月子套餐設計等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

參訓對象為失業民眾，或特定對象（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力等）免費參訓，符合特定資格者政府並發給生活津貼。

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