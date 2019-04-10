第14季WSBL女子超級籃球聯賽今天展開季後賽，將進行3戰2勝制的季軍賽和冠軍賽，先登場的季軍賽，例行賽戰績第三的台元，派出比較有經驗的老將帶領年輕球員往前衝，帶著10分領先進入下半場，終場以62：46擊敗例行賽第四的台電，進帳一勝聽牌。

台元總教練周泓諭賽後表示，例行賽在3月26日結束，到今天季後賽開打有2周時間備戰，特地找了大學球隊打練習賽，針對台電的特性模擬應對方式，「我們也希望兩場比賽就能結束，避免拖到第三戰『夜長夢多』，所以做了充分準備。」

周泓諭並說，這場比賽透過有經驗的老鳥帶領較年輕球員，「蔡佩真在球隊五號位置的穩定性還是比較好一點，在採取較保守的策略下，決定今天讓她先發。」

例行賽15戰只先發過3場的蔡佩真，再度成為先發五虎，本戰貢獻14分、13籃板，得分集中在第1節、獨拿12分，賽後她笑著說：「其實知道今天要先發有點錯愕，不過上場就是做好自己本分。」

台元彭曉彤在第14季WSBL季軍賽首戰攻下全隊最高19分，助隊收下勝利，最快明天就能確保季軍到手。(中華籃協提供)

台元彭曉彤此役貢獻全隊最高的19分，第3節單節進帳7分，助隊擴大領先差距，並以16分之差大勝，表現獲得周泓諭肯定，「曉彤本季進步很多，不過經驗還要加強，希望她能夠獲得國家隊教練青睞，讓她能夠多點國際賽洗禮。」

WSBL季後賽於板橋體育館進行，例行賽戰績第一個國泰和例行賽第二中華電信打冠軍戰，季軍戰由例行賽第三台元和第四台電相爭，比賽採3戰2勝制，最快明天結束整季賽事。

(中時電子報)