直播歌唱比賽節目《決戰17唱》，本週請到原住民長腿女星高蕾雅擔任評審，身兼歌手，主持，演員等多重身分，主持人好奇她評判的風格和標準，高蕾雅笑說：「我應該算是溫暖的吧！」沒想到她果真超溫暖，一給分就給了比賽史上最高分！

高蕾雅。（圖／決戰17唱）

首位上場的鄞芽兒選唱《犀利人妻》主題曲的〈指望〉，高蕾雅講評說：「其實我跟鄞芽兒之前在歌唱節目有碰過，我很享受她唱歌會有種很特別的口氣，但剛聽到我發現她把那些口氣收掉很多，在詮釋這首歌上面，不知道你是緊張還是怎麼了，我覺得你技術可能進步了，可是我剛聽你唱這首歌，只覺得你很專業的把它唱完了，反而這首歌的情緒我不知道你要表達什麼，如果要挑哪邊唱的不好，並沒有，因為妳唱得很專業，但是你要表達什麼？真的你有在這首歌裡面嗎？你真的知道這首歌它要唱什麼嗎？會有點可惜」小賴聽了質疑：「哇！這是溫暖的講評？壓力好大啊～」高蕾雅自己忍不住拍手大笑，明杰提醒參賽者說：「這已經算溫暖的了，所以你們就要適應這個溫度。」

當集主持人、評審、參賽者合照。（圖／決戰17唱）

很會用聲音說故事的衛冕者空中女神熱熱，為了持續參賽努力求同事喬班，一早剛從美國飛抵台灣，這次帶來〈變成陌生人〉和〈All Of Me〉兩首歌迎戰，聽熱熱唱〈變成陌生人〉高蕾雅說滿喜歡熱熱的聲音，但也指出她對歌曲好像沒有很熟悉，一些歌曲細節處理不到位的問題點，小賴好奇熱熱是不是工作忙到沒空練歌？熱熱笑說「我都是利用直播時練歌，由於過台灣時間，飛到美國時常半夜在飯店房間大唱歌，很怕吵到隔壁房間的人來敲門，有一次被敲過，那我就漸弱」想辦法讓隔壁房客以為她在放CD的作法，引起全場笑聲。

高蕾雅講評雖然向小樹和Victor劉偉德兩位老師的嚴厲，認真指導風格靠近，她自己預告的溫暖，原來展現在第二輪比賽的評分上，在點出3位第二輪參賽者各自的問題後，高蕾雅給了鄞芽兒98分，熱熱99分，維梃forU甚至給出99.5的驚人數字，全場都被她的給分標準嚇到，一旁另兩位評審忍不住喊：「很誇張耶！這是不是破表啦？」明杰說：「史上最高分，我們節目已經到第二季了，我還沒看過這種數字！」高蕾雅說她給分是從95開始的，上下再調整，維梃forU給99.5分，是肯定他唱功之外，還能邊彈吉他而加了分，小樹和劉偉德老師都受她影響，也首次在節目中給出90分以上的高分，最後熱熱以英文歌的優異表現，獲得平均95.6高分贏得第二週衛冕。

(中時電子報)