庾澄慶難得曬女兒小手照片。（圖／翻攝自Harlem Yu 庾澄慶臉書）

57歲庾澄慶（哈林）2016年和小14歲主播張嘉欣結婚，隔年兩人迎來女兒「哈密瓜」，去年11月又趕進度生下兒子「哈寶」，近來哈林推掉許多工作，全心享受家庭生活，幫老婆帶孩子，對家人相當保護的他幾乎沒曬過兩個小孩照片，今(10日)傍晚哈林難得曬出自己和女兒父女小手合影，讓粉絲也融化了。

哈林先前和前妻伊能靜育有一兒「小王子」，近兩年他又和張嘉欣集滿「好」字，陸續生下一女一兒，但調皮的哈林從未曬過小孩照片，就算要公開老婆平安生下小孩喜訊，也總用自己的KUSO合成照代替，今他終於分享自己和女兒的第一張合影，但兩人都沒露臉，僅露出兩隻左手，一起擺出搖滾手勢，相當溫馨。

對此，哈林打趣說：「小女生的搖滾手就是不一樣！太可愛了！」開心分享穿著粉紅色嬰兒服的哈密瓜擺出搖滾手勢，網友則說：「肉嘟嘟的小手好可愛」、「碎花邊衣服，一看就是個可愛的小公舉（主）」、「怎麼辦比你可愛」。而張嘉欣先前被爆和婆婆張正芬鬧不合，使得哈林只好舉家搬到新豪宅，對此哈林已透過經紀人澄清「內容不實」，解釋媽媽現在就住在他們家樓上，並對此流言保留法律追訴權。

(中時電子報)