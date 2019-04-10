非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）今（10）日表示，7日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門防疫所派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％；另依地理位置研判，該頭豬隻應自大陸漂流過來，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共5例（金門縣3例，連江縣2例）。

應變中心說明，金門防疫所7日接獲海巡署金門巡防區通報，在金湖鎮南石滬公園岸際發現1頭死亡豬隻，該所趕赴現場了解，採集相關檢體，豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

應變中心指出，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

應變中心補充說道，死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，發現地半徑3公里範圍有6場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。

應變中心強調，為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往臺灣及其他離島至少1週，但經查核通過的7家公司於9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往臺灣本島及其他離島。

應變中心指出，金門縣鄰近大陸福建省九龍江出海口，發現海漂豬之現場也有發現簡體字樣之海漂垃圾，綜合推判，應由大陸漂流過來；因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。

應變中心表示，在國際及亞洲疫情部分，非洲29國及歐洲17國有向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情；亞洲計有大陸、蒙古、越南及柬埔寨等4國發生疫情，大陸除海南島以外，全國30個省市區皆已淪為疫區，計有126案例，蒙古有7省11案例，越南有23省211案例，最近發生的柬埔寨則有1案例，將持續加強邊境把關工作。

應變中心補充，各縣市政府提送的廚餘養豬場輔導轉型進度，至108年4月9日止，已取得廚餘再利用檢核的養豬場計744場、已轉用飼料者979場、已申請退場補助者134場，而未取得廚餘再利用檢核許可亦未轉用飼料者為258場，其中有127場目前無飼養豬隻，另131場仍使用廚餘而未取得再利用檢核之養豬場，其中7場已裁罰。

應變中心再次強調，縣市政府將持續辦理聯合稽查及輔導轉型工作，經統計違反畜牧法規定裁罰廚餘養豬場計41件、違反廢清法裁罰計28件，籲請農民勿存僥倖心態並積極配合轉型，共同降低產業防疫風險。

應變中心補充稱，GPS補助申請案於108年2月15日至3月31日，總計受理申請1,425輛（活豬運輸622輛、屠體運輸602輛及分切肉品201輛)）中央畜產會已於1日完成採購程序，目前與得標廠商簽約中，並安排裝設行程，將自4月中旬開始於全國59家屠宰場逐步安裝，4至6月每月進度分別為20％、40％、40％，預定於6月底前裝設完畢。

(旺報 )