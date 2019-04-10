音樂劇演員陳品伶以《還願》遊戲中退隱女星鞏莉芳一角的配音獲得了大眾的矚目，還被網友起底不僅外型亮眼，還是個台大學霸！日前陳品伶更穿上旗袍還原遊戲裡的場景演唱「碼頭姑娘」，短短2天創下破萬的瀏覽量，滿足了遊戲迷的聲聲呼喚！而本週由她所主演的獨角音樂劇《焢肉遇見你》也將在臺中國家歌劇院上演，將用她動人而充滿渲染力的歌聲，讓觀眾感受到音樂劇的魅力。

在今年三月完成首齣台灣與韓國共同製作的音樂劇《傾城記》後，C MUSICAL劇團於今年四月將再度演出去年一票難求的音樂劇作品「焢肉，遇見你」。女主角由日前為知名國產遊戲《還願》配音，而在網路上掀起熱烈討論的演員陳品伶擔任，除了現代愛情的主題令人充滿共鳴外，劇團也將每一場演出的結局交在觀眾手上，透過中場休息時的投票活動，替劇中迷惘的女強人做出愛情選擇，讓觀眾更有參與感。

「焢肉，遇見你」闡述一位33歲、事業有成的律師芮尼，在鼓起勇氣向現任理想伴侶求婚卻遭拒絕之後，因緣際會下又和初戀情人巧遇重逢的故事。陳品伶表示：希望觀眾可以在劇場內一路跟著角色體會輕熟女的心境轉變，並在中場休息時投下自己期待該場次的最後結局，讓每一個觀眾都化身為女主角，為自己的愛情做出選擇。希望藉由故事本身點出女性們在面對工作與愛情上的迷惘，並將人生的「選擇權」重新歸還回女性手上。

C MUSICAL藝術總監兼製作人張芯慈表示：「這是一齣在講「我們」，而不是「他們」的故事。角色原型取材自台灣女生共同的生活經驗-到了某個特定年齡時，就會被社會套上應該要有的婚姻、愛情與工作價值觀。希望能透過自己的創作，用輕鬆的方式點出對於現代女性的困境，也讓更多人能有勇氣打破過去刻板印象的枷鎖。

有趣的是，「焢肉，遇見你」取材自英文Meant to meet （meat）諧音，巧妙結合台灣飲食文化元素，在劇情呈現上則會以焢肉「慢火細燉」的意涵，象徵在故事中女主角慢慢明瞭自己喜好的心境。「焢肉，遇見你」將於今年4月11至14日於台中國家歌劇院小劇場演出，5月10至12號於台北兩廳院實驗劇場演出。

(中時電子報)