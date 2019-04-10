中華女足10日以4比1完勝伊朗，3連勝挺進東京奧運亞洲區第3輪資格賽，國腳們11日凌晨返台，馬不停蹄，又要投入13日在台中太原球場開踢的第6屆木蘭女足聯賽。

儘管國腳們還在回台班機上，10日的木蘭聯賽開賽記者會仍洋溢著中華隊告捷的歡欣氣氛。中華足協理事長邱義仁先恭喜女足昂首晉級，前國家隊助理教練、台中藍鯨教頭呂桂花則感動的說，4年前功虧一簣，「但女足的努力總是給人希望與夢想，4年後的今天晉級成功。謝謝所有為女足付出的選手、教練、參與者。」

除了國際賽，木蘭聯賽就是這群足球女孩最重要的舞台，在13日開踢的新球季，呂桂花領軍的台中藍鯨將尋求3連霸，不過頭3屆冠軍花蓮來勢洶洶，補進林雅涵、張愫心、陳燕萍等國腳級強援，頗有要奪回后冠的態勢。

「其實回到花蓮，剛好也是為了年底的全運會先整合，」過去兩屆隨台北Play One（本季改名為台北熊讚）拿下亞軍的林雅涵，謙虛回應花蓮重奪后冠的態勢。而因帶隊參加少年盃、缺席這次奧運資格賽的林雅涵，也為隊友爭氣感到振奮，「我很期待投入第3輪賽事，接下來就趁木蘭聯賽來維持比賽狀態。」

林雅涵、張愫心、陳燕萍今年都改披花蓮戰袍，身兼助理教練的台北熊讚門將朱芳儀表示，本季就讓年輕球員一拚，「像這次奧運資格賽，雖然很多老將缺陣，年輕球員就頂了上來。」

木蘭聯賽今年從5隊增至6隊，除了去年的台中藍鯨、台北雄讚、花蓮、高雄陽信、新北航源，也新增台北國際。賽制方面，今年木蘭聯賽維持與去年相同的「3循環例行賽＋主客2回合總冠軍戰」賽制，不同的是優化獎金的分配，將例行賽與總冠軍戰獎金加以區隔。

除了例行賽的前3名有獎金外，另增設總冠軍戰獎金，不但讓例行賽的獎金分配變得更平衡，也能維持總冠軍戰的爭冠熱度、並落實爭冠球隊的主場經營。開幕日3戰則由Eleven Sports與CTFA TV youtube頻道直播。

(中時電子報)