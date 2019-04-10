以核養綠公投領銜人黃士修（左起）再推「核能減煤」公投和「核能減煤」公投提案人廖彥朋4日下午親自運送連署書至中選會正式提案。（陳怡誠攝)

行政院會明天將通過《公民投票法》部分條文修正草案，政務委員羅秉成已完審查，為防止死人連署，政院版修正案將以「身分證正反面影本及連絡電話」取代現行僅填寫身分證字號，另外為協助閱讀，修正版本也限定公投主文不得超過50個字，簡稱不超過10個字、理由書不超過1000字。

為避免公投綁大選亂象叢生，行政院會明將通過公投法修正，並爭取在立法院本會期完成修法，最快明年大選即可適用。這次修正重點，包括公投與選舉是否合併投票保留彈性，將條文中的「應」改為「得」，也就是公投「得」合併大選舉行。

另外，為防止人頭及死人連署，政院版公投法規定，未來公投連署將採身分證正反面影本及填寫連絡電話，以確定連署人是真正的人，取代現行僅填具身分證字號。

而為了爭取公投更多的準備時間，現行公投準備期最短是1個月，修法後改為3個月以上，也就是未來公投案公告成案後3個月起至6個月內遇全國性選舉應合併舉行。這次修法同時規定，公投當天比照選舉日不得有宣傳活動。

至於投票人抱怨公投內容不易閱讀，政院版草案也改為公投主文限定不得超過50個字，公投簡稱不得超過10個字、公投理由書不超過1000字，方便投票人閱讀。

至於人權議題是否應公投的問題，這次修法在公投法第一條中加入修正條文，也就是公民投票涉及人民權利義務，不得違反我國已締結，或經總統批准或公布的國際人權公約或施行法，在加入這段文字後，接下來所提公投的題目及主題，都將由中選會獨立行使職權，依法判斷，以取代正面或負面表列何種議題不能公投。

(中時 )