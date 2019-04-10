怕蔡賴對撞丟政權？ 綠總統初選延至5/22後

民進黨確定將總統初選延後到5月22日之後，前行政院長賴清德在臉書仍堅定說「參選到底」。網民則分析指出，情勢發展至今，已經非常清楚，民進黨只剩一招，就是：棄賴保蔡聯柯！這招雖不保證民進黨一定會贏，但卻是民進黨唯一可能贏的一招。

PTT網民指出，從種種證據顯示，不管是蔡賴配或是賴蔡配，結果都是個」，只是輸多輸少而已！蔡英文總統有一個最有利的條件，能吸引許多想要更上一層的人繼續支持，就是她只能再做4年。如果清德當選，還要等他8年，請問民進黨這些「頭人」們會挺誰？

網民分析說，從民進黨的派系來看，除了以立委陳明文為首的「英系」本來就是死忠部隊外，駐日代表謝長廷與立院總召柯建銘，是從蔡英文兩次參選總統時就一路跟隨，而「南流」的花媽也從蔡手中得到最多好處。以前行政院長游錫堃、交通部長林佳龍為首的正國會，則因與新潮流對抗也偏向蔡英文，現在甚至連「北流」鄭文燦也傳出挺英，因為不想再等賴清德8年。

反觀賴清德形單影隻，背後只剩幾個獨派老人，而且不久前還走了一個。

那麼台北市長柯文哲有可能接受蔡柯配嗎？網民點出，蔡英文只能再做一任，是個非常誘人的條件，再加上副總統不必加入民進黨，蔡柯配又有龐大的行政與政黨資源，在面對強大的韓流，精明的柯文哲當然可能將這個選項放在算盤上撥一撥，反正對柯P來說又沒損失。另蔡柯配等於打掛了那些討厭柯P的獨派老人家，柯P與其自行參選與高雄市長韓國瑜兩敗俱傷，還

不如與蔡聯手，不但贏的勝算更高一些，再等個4年就能所向無敵，何樂不為？

不過，「蔡柯配」會不會引起民進黨內更大反彈？那些對大位有念頭的「阿哥」們會同意嗎？其實民進黨的最大特色，除了韓國瑜所說的「妖怪般的癒合能力」之外，就是「頭過身就過」，未來的事想那麼多也沒用，什麼事都先贏再說吧！

(中時電子報)