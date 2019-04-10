從韓國選秀節目《Produce 101》嶄露頭角的人氣組合JBJ95成員高田健太、金相均，帶著第二張迷你專輯「AWAKE」回歸，即將要在四月登台開見面會，今（10）日見面會票價也曝光，最便宜要價2800元。

從限定團體「JBJ」延伸的JBJ95，由同是1995年出生的兩人組成，近日他們推出新歌，在首爾記者會上發表寵愛粉絲言論，回歸主打歌名為Awake，因此想要在舞台上打給粉絲Morning Call，想成為粉絲們最美好的回憶；而JBJ95這次來台舉辦見面會，也同樣為了台灣粉絲努力做了驚喜準備，用獨有的音樂魅力征服粉絲，讓人期待見面會上如何與粉絲互動。

JBJ95見面會台北場，4月26日晚間20：00將在台北TICC舉行，粉絲福利還包含了全場擊掌、團體合照、觀看彩排、簽名酷卡，還有破例舉辦近距離簽名會，就是要給粉絲滿滿的回憶！並即將於4月13日早上11點開放售票，粉絲們千萬別錯過！

韓團JBJ95台灣見面會票價與座位圖。（圖／海樂提供）

(中時電子報)