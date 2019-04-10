針對3月31日發生的崑山漢鼎金屬工廠爆燃事故，江蘇省安委會辦公室10日通報事故原因。初步分析，該企業收集的鎂合金碎屑廢物未進行有效的除水，使鎂與水發生放熱反應，釋放氫氣發生爆燃。

漢鼎工廠外存放鎂合金碎屑廢物的貨櫃3月31日發生爆燃，導致部分廠房起火，造成7人死亡、5人受傷。

據初步調查，事故直接原因是該企業在鎂合金鑄件機加工過程中，使用了含水較高的乳化切削液，收集的鎂合金碎屑廢物未進行有效的除水作業，鎂與水發生放熱反應，釋放氫氣，又因鎂合金碎屑堆垛過於集中，散熱不良，使得反應加劇，瞬間引發貨櫃內氫氣發生爆燃，爆燃的衝擊波夾帶著燃燒的鎂合金碎屑，衝破貨櫃對面廠房的捲簾門，導致廠房內捲簾門附近的員工傷亡。

江蘇省安委會辦公室稱，事故暴露出漢鼎公司對鎂合金碎屑廢物的危險性辨識和風險評估不到位、事故隱患排查治理不到位、廢物暫存倉庫設置不合理以及現場管理不到位等問題。

(旺報 )