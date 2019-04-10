65歲、有家暴紀錄的黃姓男子因懷疑前妻與兒子亂倫，竟持剪刀刺殺吳姓前妻與兒子，導致母子倆傷重身亡，因黃男接受精神鑑定時顯示「未完全喪失判斷與辨識能力」，一審依殺人罪判處無期徒刑；二審法官則認為黃男犯案時辨識違法能力下降、應減刑，但因他手段兇殘，仍判處無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，黃姓男子（65）因家暴問題，30多年前就與吳姓前妻（58歲）離異，而兩人的兒子則由前妻獨力扶養長大，直到2017年間，黃男因工作不順利，到苗栗竹南、前妻住處家借住。

收留前夫卻惹禍！2017年5月3日深夜約3點多，黃男竟持修理沙發用的剪刀刺殺前妻，導致吳女頸部受創、渾身是血的哀號，他的兒子聽到聲響起床查看，發現母親滿身血的躺在床上，趕忙趨前救母，卻也遭黃男刺死。

黃男事後供稱，是因為當晚起床上洗手間，卻發現前妻衣衫不整的從兒子房間走出來，懷疑母子有不倫情事，氣憤之下才會持剪刀欲殺死前妻，但沒有想要殺害兒子，只是在與兒子扭打期間失手打死對方。

苗栗檢方依殺人罪起訴黃男，認為他不但殺人還毀人名節，求處死刑，但一審法官判處他無期徒刑、褫奪公權終身。二審則認為黃男行兇時雖未完全喪失辨識能力、但辨識違法能力已有下降，認為應減刑，考量他手段太過兇殘，仍判處無期徒刑。

(中時 )