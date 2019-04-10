南開科技大學執行教育部大學責任實踐計畫，由校長孫台平校長帶領「南投百香果資源永續之煉銀網平台」計畫，以「區域鏈結、人才培育、社會創新」為出發點，結合埔里合成里在地產業資源，培育學生藉由社區多元議題及資源，將學習知識傳遞給予在地居民，提升地方產業之產值。

南開科大由餐飲管理系李耀堂、許志滄、吳青華及廖煥森等老師指導下，研發百香果醋、百香果醬、百香番茄、百香泡菜、百香達克瓦茲、百香果乳酪慕斯、百香果軟糖及百香雞尾酒等產品，增加百香果附加價值，協助埔里合成里社區多元化發展，帶動地方經濟發展。

南開科技大學民生學院5學系以民生需求出發，其中「餐飲管理系」發展地方特色餐飲、培育兼具精進廚藝技能、創新思維及人文素養等特質之餐飲經營服務管理人才，以「南投百香果資源永續之煉銀網平台」計畫以百香果為主題，運用「餐飲管理系」專業師資培訓學生研發百香果相關加值產品，從「發想」、「構思」、「執行」過程，激發學生腦內無限創意點子。

(中時 )