效力日職火腿隊的王柏融10日對戰軟銀，依舊擔任先發第五棒指定打擊，昨日雖3打數無安打，不過靠著高分犧牲打有1分打點進帳。今日雖前4打席無安打，但在延長賽中敲出逆轉戰局的安打，幫助火腿在最終以3比2獲勝。

兩隊前5局陷入投手戰，雙方先發投手羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）和大竹耕太郎都沒讓對手越雷池一步，火腿有3個半局遭到三上三下，直到第6局西川遥輝靠著安打上壘，大田泰示逮住機會一棒掃到左外野，為球隊率先攻下2分。不過6局下半軟銀立刻用棒子回應，靠著今宮健太的2分炮追平比數，雙方2比2一路僵局到延長賽。

王柏融今日前4打數無安打，打擊分別為飛球接殺、投手和一壘方向滾地球刺殺出局以及左外野飛球接殺。雖前面無表現，不過在延長賽第11局，2出局一、二壘有人時把握機會攻擊，第5次打擊打穿內野防線，為火腿打回致勝超前分，關鍵打擊讓火腿在延長賽以3比2擊敗軟銀。

王柏融的關鍵安打是日職首次勝利打點，讓他獲選單場MVP再次站上英雄舞台，他賽後表示，當下只想把二壘上的跑者送回，沒有多餘的想法，擊出安打後很開心能幫球隊拿下超前分。打出超前安後王柏融笑容藏不住，表示有看見隊友們在休息室為他歡呼，而他會慢慢適應日本投手，球季很長希望能多吸收對戰經驗，感謝球迷們進場支持。

火腿目前戰績4勝2和5敗，此役王柏融成為贏球大功臣，最近5戰攻下6分打點，此役5支1，打擊率為2成79。

(中時電子報)