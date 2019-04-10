賴清德突襲式宣布參選總統，接著展開一連串動作，不但在新書發表會上落淚表示不願傷害蔡英文，更上館長直播，打知名度意圖明顯，筆名「人渣文本」的大學教師周偉航對此就痛批賴清德根本吃死綠營，「已經聽不進人話」。

周偉航砲轟賴清德，如果行政院長真做得好，蘇貞昌看起來就不會亮眼，蘇貞昌現在拉起來的，百姓歸功蘇貞昌，但賴清德之前搞掛掉的，卻是蔡英文扛起。周偉航繼續說，賴清德內閣包包相連，加上新潮流拉了滿地大便，蔡英文犧牲民調扛則，卻換得賴清德突襲、背刺，趁機占便宜參選。

周偉航表示：「不把賴清德出的包全講清楚，那蔡英文就一直扛，賴清德就可以保持領先的幾%過初選。所以，這一團和氣，就司馬昭之心」、「說句難聽的啦，賴就是吃定綠營一堆人不敢讓他受傷，但蔡英文可以，反正她已經中了那麼多箭了，這種選法像話嗎？」

周偉航在最後也呼籲，賴清德已經聽不進人話，他也一直聽不進人話，但其他還一息尚存的民進黨人，還有一點時間可以多想一下。

不少網友看完也大讚：「賴的新書發表會眼淚是史上前五名噁心」、「他就是個台南岳不羣啊」、「抱歉，要是真的是賴出來選，明年我絕對改投KMT」、「行政院場鬧出一堆笑話，賴功德被笑到現在還有臉出來選」、「他出來不就變姚文智2.0而已」、「一個立法搞死勞工的傢伙會照顧基層人民？」、「要選總統才想上直播拉年輕票，連孫安佐都比較強」、「人家幫你擦屁股完你還正大光明站出來搶位置，我從未見過」、「沒辦法，人家是台獨皇太子，血統純的很，蔡英文充其量就是個媳婦」。

(中時電子報)