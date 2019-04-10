日本奧運大臣櫻田義孝日前在東京舉辦的311受災的岩手縣出身自民黨眾議員聚會上致詞時，指名眾議員高橋比奈子說： 「比復興還重要的是高橋！」此發言被指為輕視、傷害災民的心情。櫻田為負起失言的責任，10日晚間向日本首相安倍晉三請辭獲准。安倍表示，「任命責任在我，我要向民眾們致歉」。

櫻田當天致詞時表示，東京奧運、帕奧舉辦時會有很多訪日旅客，將以熱情款待的心情迎接他們，若能協助災後復興就太感謝了，而比復興更重要的是高橋。

此外，奧運奪牌有望的日本競泳選手池江璃花子今年2月公布自己罹患白血病的消息時，櫻田竟說：「太失望了」。此發言引起民眾的反感，櫻田事後撤回發言並公開謝罪。

前國土交通副大臣塚田一郎日前在公開場合說，他很會察言觀色、揣摩上意，尤其是對安倍和副首相麻生。塚田的失言也引起軒然大波，且剛因為失言請辭，安倍內閣閣僚頻頻因失言下台，對安倍政權造成不小的打擊。

(中時 )