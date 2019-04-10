中研院院長廖俊智（後排中）主持台北現場記者會，螢幕上則為首度拍到的黑洞畫面。（陳信翰攝）

事件視界望遠鏡（ＥＨＴ）計畫與中央研究院、科技部共同舉辦全球同步記者會，發表全球首張黑洞照片。台北現場吸引許多媒體到場關心。（陳信翰攝）

中研院院長廖俊智主持台北現場記者會，螢幕上則為首度拍到的黑洞畫面。（陳信翰攝）

人們始終不知道「黑洞」真實樣貌，就算愛因斯坦相對論逾百年後，也只能靠著電腦模擬畫面，中研院的「事件視界望遠鏡合作計畫」（Event Horizon Telescope Collaboration ）突破這個限制，拍到全世界第1張黑洞照片，中研院長廖俊智表示，這代表台灣在本世紀科學重要發現中，占有一席之地。

黑洞是個全暗的物體，光線不能從黑洞逃離，黑洞的邊界叫做「事件視界」，事件視界大小約僅本身所投陰影的1／5，直徑不到400億公里（地球直徑1萬2742公里），而「事件視界計畫」（EHT）就是要獲得史上首張黑洞圖像。

研究團隊如何拍到黑洞？只有在光譜的微波波段才可能取得黑洞清晰圖像，因此事件視界望遠鏡讓分布在地球表面各處的電波望遠鏡共同合作，結合成一個與地球一樣大的虛擬望遠鏡，才有可能看到黑洞。

此外為了避免受到水氣影響，這些望遠鏡都要放置在高海拔、鳥不生蛋之處，乾燥而偏遠地點，望遠鏡記錄的信號經過組合、處理而獲得最後的圖像，需要天線優化、接收機開發、信號校準、成像中黑洞理論、噴流等專家的通力合作。

今晚全球6個城市同步發表會主持人，包括中研院院長廖俊智、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas（布魯塞爾）、美國國家科學基金會主任France A. Córdova（華盛頓特區）、與歐南天文台台長與ALMA天文台台長Sean Dougherty 。

(中時 )