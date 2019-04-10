民進黨中執會決議延後黨內總統候選人初選期程，對此民調領先的賴清德當然表示不滿，但他的臉書貼文一出，馬上遭到許多網民砲轟，但許多抨擊的言論，卻充斥著威權獨裁國家思維，不是民主國家人民應有的想法。

有網民抨擊賴清德參選造成民進黨分裂，並質疑他參選前未徵詢黨內同仁意見，還有人抨擊他在搞逼宮鬥爭政變，傷害蔡總統與民進黨。但這些說法在一個民主國家都禁不起考驗。

因為民主國家雖然容許官員可以競選連任，不等於保障連任，否則還辦選舉幹嘛？作為黨員，黨章既然沒有另行規定現任者優先，那依照黨內規則挑戰現任者，有甚麼錯？有人認為這樣形同否定民進黨這三年的執政，然而事實擺在眼前，民進黨三年執政如果真的受到多數民眾肯定，蔡總統民調會這樣低迷不振嗎？去年九合一選舉民進黨還會敗得那麼慘嗎？明知蔡政府施政受到許多民眾質疑，卻還要像國王的新衣一樣裝蒜，人非聖賢孰能無過？過而不改是謂過矣，一個不思反省不願面對現實的政治人物，要怎麼進步？無法讓自己進步的人，不管曾經多優秀，都遲早會變得落伍。

而且就算認定蔡英文執政表現良好，難道不能有人可以做得比她更好嗎？就算蔡賴兩人的政策方向與內涵都一致好了，不一樣的用人、執行力、論述溝通能力，都有可能導致最後施政成效的不同。有些民眾肯定蔡英文總統，就要否定其他民進黨內想選總統的人，莫非是認定偌大的一個民進黨，竟然除了蔡英文之外，沒有一個人能當的好總統？果真這樣那民進黨未來怎麼辦？

拿沒有徵詢黨內同仁意見當攻擊的理由更奇怪了，難道有徵詢過再出來選，這些批評他的民眾就不會再有意見再批評了嗎？而且賴清德又不是誰的奴才、家臣或僕人，他有甚麼義務一定要先向他人稟報或徵詢？許多支持蔡英文的人士，往往喜歡以自由民主進步人士自居，但怎麼碰到有人挑戰蔡英文時，馬上就顯是出了滿腦子的威權獨裁封建思想？如果真的這樣想，那自由民主的國家顯然不適合他們，一些沒有選舉的國家更適合，不會有領導人被挑戰的問題。

至於引發黨內分裂的說法更奇怪了，照這邏輯難道縣市長、立委或議員黨內初選時就沒有這問題嗎？為何民進黨還要比國民黨更不保障現任，導致去年議員選舉多位現任議員在黨內初選時被新人擊敗？如果一群人真的是基於共同的理念而結合組成政黨，那麼經過公平的初選結束後不管誰贏，都應該可以團結起來一致對外，因為有共同的大目標，可以放下個人的得失，如果初選後不能團結，通常是兩個原因，一是初選辦的不公平讓輸的人不服氣，二是初選落敗的人把個人的得失看的比黨的目標理念還重，認為民進黨因此分裂的人，難道是在指控蔡英文是個把個人的得失看的比黨的目標理念還重的人？還是認為初選將辦的不公正？或者承認民進黨根本不是一個因為共同的理念結合的政黨？到目前為止，賴清德已表態若蔡英文贏得初選他將支持蔡英文，但反之蔡英文卻沒有類似表態，令人好奇如果最終初選辦了蔡英文落敗，那她打算如何？

(中時 )