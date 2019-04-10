民進黨中執會今天通過「加長初選協調案」，把總統初選延到5月22日之後，延到立委提名完成後再做民調，蔡賴之爭將進入延長賽。前民進黨立委林濁水對此憂心說，民進黨難道真會被推向不可測的災難？

民進黨內總統初選延後，林濁水在臉書不禁喊：「無言。」林濁水指出，一方面強調初選對黨傷害大得不得了，一方面決定把初選時程從4月14至少延長到5月22後。「完滿達成」民進黨只能選擇短痛不如痛更久，同時什麼時候止痛沒有人知道的「共識」。

林濁水擔憂說，演變到這地步，難道在證實總統府秘書長陳菊非常憂心真的有所本嗎？是真的有個她知道而我們都不知道的巨大無比的力量，會把民進黨推向不可測的災難嗎？

網友回應說：「當初的規則是在賴說全力支持的背景下建立的，如今賴『勇於承擔』在先，給英派一個備戰的機會吧，難道所謂的義不容辭，多打1個月選戰會有變數嗎？」、「典型的英式風格，年改不就是這樣子，拖延時間搞到裡外不是人。」、「目前民調來看派誰都穩輸，所以擺爛了嗎？」

(中時電子報)