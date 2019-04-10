亞洲知名設計商品購物網Pinkoi，以擁有眾多海內外優質設計師群出名，去年11月獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵，未來將投資北市文創產業，另外將與創投公司「心元資本」合作成立創投基金，替業者開拓亞洲海外市場。

Pinkoi線上會員數超過270萬，去年底獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵，Pinkoi共同創辦人兼執行長顏君庭表示，Pinkoi有來自各地的優質設計品牌，協助他們進軍亞洲其他地區，並引入資金與商業資源，讓這些品牌更具規模，如品牌印花樂即為一例。

顏指出，未來投資的品牌會以四大指標為主，包含創辦團隊的願景、是否為願意試錯並成長的企業、透明的營運數據，以及產品是否能和國際市場接軌等。

北市產業局副局長吳欣珮致詞表示，「台北市產業發展獎勵補助計畫」自2015年至今年3月底止共通過912案、核准補助12億4千萬餘元，其中申請時為成立5年(含)以下的新創企業計有738案，占總數80.92％，核准補助9億多，對於新創產業提供相當資源能量。

(中時 )