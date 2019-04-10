第14季WSBL女子超級籃球聯賽季後賽，例行賽第一國泰和第二中華電信爭冠軍，雙方在3戰2勝制的第一場比賽，國泰得分多點開花，從第2節開始逐漸擴大領先差距，最終以80：59、21分之差帶走勝利，最快明天就能確定冠軍到手。

國泰女籃今年成軍50周紀念，而WSBL 從2004年開打至今共14個球季，除了第5季暫時退出聯賽，其餘賽季都帶走冠軍，本季更要挑戰9連冠，用冠軍慶祝球隊50周年紀念，總教練鄭慧芸今天賽後表示：「這個球季就剩最後關鍵兩場，希望球員把整季的收穫和經驗好好發揮，助隊持續站在巔峰。」鄭慧芸言下之意，也是和季軍戰先一勝在手的台元一樣，期許明天第二戰就結束一切。

國泰今天出賽的11名球員共10人有得分進帳，林育庭18分全隊最高，鄭伊秀14分居次，而例行賽得分后陳薇安，則是上半場以防守為主，下半場才在得分上較有貢獻，此役獲得10分，並和林育庭各抓下10記籃板。

陳薇安(左)今天賣力表現，也是球隊獲勝功臣之一。(資料照/中華籃協提供)

陳薇安坦言，自己今天在進攻上確實比較猶豫，有些球該出手投籃卻選擇傳球，遂先從防守做起，讓電信先發主力文祺三分球7投盡墨，陳薇安說：「祺姐很有經驗，會靠假動作欺敵，我主要是抓她的節奏，今天看起來算是有成功，沒讓她得太多分數，我也覺得身為球員必須得分、籃板都兼顧，自己還要再加油。」

電信女籃已經有黃虹瑛、劉嘉瑋兩個傷兵，今天陽詩慧也扭傷退場，剩下的球員仍發揮鬥志努力拚戰，文祺雖然外線出手受挫，還是攻下電信全隊最高的14分，隊友黃湘婷、王俐云各13分，黃湘婷並搶到10記籃板。

(中時電子報)