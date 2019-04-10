北韓表示，韓國部署的F-35聯合打擊戰機已違反了兩韓之間的軍事協議，平壤稱這一發展「可能導致災難性後果」。

防衛部落格(defence-blog)報導，韓國在3月29日首次收到F-35A，這是華盛頓和首爾在2014年簽署的購機交易，總價68億美元，後續還將接收38架。這兩架戰機目前做為先導與訓練為主，將在4月或5月舉行成軍典禮，預計今年會收到10架左右，其後的F-35將於2021年底交付完成。

對此，北韓表達了他們的抗議。國營網站「我們的民族」(Uriminzokkiri)刊出一篇題名《引進高科技武器的影響》的文章，表示韓國剛剛接收的兩架F-35A戰機「是對朝鮮民的背叛」。文章認為「這是一種引發朝鮮半島軍事緊張局勢的敵對行為，顯然是對人民群眾渴望和平，以及對於我們維護和平努力的嚴重蔑視」

據韓國先鋒報的報導，平壤還認定首爾違反了2018年9月19日簽署的軍事綜合協議，然而韓國表示，該協議並未禁止南韓購買武器。

北韓所說的協議，是指兩韓最高領導人文在寅、金正恩在2018年4月27日於板門店簽訂「板門店宣言」，雙方對於「停止相互敵對行為、消除戰爭危險」有具體共識，宣言提到採取具體措施減少軍事緊張局勢，例如在停戰線附近建立地面、海上和空中的緩衝區，也要拆除地雷，但並未具體限制兩方與其他國家舉行聯合軍事演習，也沒提到不能採購軍事武器。

北韓的文章提到「當我們與韓國政府攜手開啟新時代的時候，我們已經明確表示，與美國合作的聯合軍事演習，以及從外部勢力引進軍事武器等事情，都應該完全停止，因為這些都會升高半島的緊張局勢」。

(中時電子報)