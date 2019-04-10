前總統陳水扁今在群組表示，民進黨則歹戲拖棚；原本百米的比賽，跑了一半，中途改為要跑400公尺，難怪賴院長要說他雖不認同也要勇敢面對。問題是對手國民黨來勢洶洶，勢在必得，民進黨還能蹉跎歲月，心存僥倖嗎？

陳水扁說，2019年4月10日國民兩黨中常會、中執會，就2020年總統大選分別做出重大決定。國民黨吳敦義主席宣布沒意願參選黨內總統提名，將做Kingmaker，如同2000年大選的林義雄主席，為國民黨提出最強大且能勝選的總統候選人，並在立委選舉贏得過半的60席。

陳水扁表示，民進黨則歹戲拖棚，無異議通過改變總統初選時程，延到5月22日以後。蔡總統陣營有意以拖待變，賴院長則決心堅定走完民主程序，參選到底。鹿死誰手還很難說。但原本百米的比賽，跑了一半，中途改為要跑400公尺，難怪賴院長要說他雖不認同也要勇敢面對。問題是對手國民黨來勢洶洶，勢在必得，民進黨還能蹉跎歲月，心存僥倖嗎？

(中時 )